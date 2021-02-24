Греция призывает вернуть Айя-Софии в Стамбуле статус музея

Собору Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле необходимо вернуть статус музея. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, выступая в среду по видеосвязи на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.

"Я хочу коснуться и особо важного для Греции вопроса – полного соблюдения культурных прав. Все государства обязаны, независимо от их политических, экономических, культурных систем, воздерживаться от изменения статуса памятников культуры", - сказал Дендиас.

По его словам, непреложным условием являются получение предварительного согласия заинтересованных сообществ и предварительное уведомление всех заинтересованных сторон, включая соответствующие органы ООН, такие как ЮНЕСКО.

"Я имею в виду, среди прочего, превращение памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы вместе с другими международными организациями и учреждениями просим вернуть этому памятнику прежний статус", - сказал глава МИД Греции.