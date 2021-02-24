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Президент Армении принял командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе

Президент Армении принял командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Встреча прошла при участии военного атташе при посольстве РФ в Армении, полковника Андрея Грищука и специального представителя президента Арцаха Бориса Авагяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, генерал Мурадов проинформировал президента Армении о ходе выполнения поставленных перед миротворцами задач, подчеркнув тёплое отношение, которое население Нагорного Карабаха проявляет к российским военным.

Президент Саркисян высоко оценил деятельность российских миротворцев в Арцахе и пожелал им успехов в службе.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся возвращения удерживаемых азербайджанской стороной армянских военнопленных и гражданских лиц, обнаружения без вести пропавших и передачи их армянской стороне. Армен Саркисян подчеркнул, что недопустимы какие-либо препятствия, чинимые поисковым работам с азербайджанской стороны, и счёл срочным решение этих чрезвычайно чувствительных и жизненных вопросов.

В ходе обсуждения речь шла также о процессах демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Президент Армен Саркисян подчеркнул важность охраны границ Армении и особенно обеспечения безопасности приграничных общин.


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