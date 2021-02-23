После революции военный бюджет вырос на 23%: премьер об обвинениях

Премьер-министр Никол Пашинян ответил на вопрос, какова возможность доказать, узнать, увидеть всю правду о войне. Как сообщает Арменпресс, в интервью Нверу Мнацаканяну премьер-министр сказал, что сейчас идет именно этот процесс.

«Как в министерстве обороны, так и в Генеральном штабе Вооруженных сил ведется очень важная аналитическая работа. Вы, конечно, знаете, что возбуждено более 1000 уголовных дел по разным инцидентам. Это не значит, что все эти 1000 дел попадут в суд, будут приговоры. Но я имею в виду, что это следственный процесс, который уже происходит.

Смотрите, например, публичные факты, которые мы можем рассмотреть. Например, в 2019 году наше правительство впервые представило государственный бюджет, который можно было сравнить с предыдущим годом. И в Республике Армения оборонные и военные расходы увеличились примерно на 23%, примерно на 50 млрд драмов. Одним из первых наших действий было повышение боеготовности Вооруженных сил», - сказал премьер.

На вопрос, потому ли это, что правительство знало, что война неизбежно назревает, Никол Пашинян ответил: «Вы знаете, сегодня мы можем оглянуться назад и посмотреть, например, что сказал отверженный в апреле 2018 года. Он, по сути, сказал, что переговорный процесс зашел в тупик, что не стоит надеяться, что Азербайджан не попытается решить вопрос военным путем. Другими словами, можно было еще надеяться до конца. Но после этого не на что надеяться. Но в целом давайте посмотрим на переговорный процесс по карабахскому вопросу, какие этапы мы прошли», - сказал Пашинян.

При этом премьер-министр подчеркнул, что никаких изменений в план закупок вооружения и техники не произошло. «И те, кто утверждал, что такая перемена произошла, сами же публично опровергали сказанное. Очень важно зафиксировать, что сказал бывший начальник Генштаба? Предположим, мы пишем, что надо закупать. А кто нам продаст необходимую качественную технику?

Это тоже важный вопрос. И для приобретения этой техники предпринимаются политические и дипломатические шаги, которые могут не быть однозначно приняты союзниками, друзьями и т.д. Очень сильный момент: например, посмотрите, какие шаги я предпринял в отношении армии и вооруженных сил с тех пор, как был избран премьер-министром.

Я стал премьер-министром в результате революции. И я проводил самую консервативную политику в области Вооруженных сил. Я назначил человека, который много лет был первым заместителем министра обороны во время правления отверженного, он был единственным человеком, который в 2018 году имел статус министра в правительстве отверженного и продолжал иметь статус министра в моем правительстве», - подчеркнул премьер-министр.