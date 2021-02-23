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Пашинян Сержу Саргсяну: Может ответят, почему не взорвалась ракета «Искандера»? 

Пашинян Сержу Саргсяну: Может ответят, почему не взорвалась ракета «Искандера»? 

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся заявления третьего президента Армении Сержа Саргсяна, согласно которому он был удивлен, почему «Искандер» не стрелял на 3-4 день войны. Как сообщает Арменпресс, Нвер Мнацаканян поинтересовался у премьер-министра, адресован  ли этот намек ему, на что премьер ответил: «Этот намек может быть адресован мне, но я думаю, что отверженный должен знать ответы на многие вопросы, а не задавать вопросы, на которые он знает ответы. А может быть они ответят, почему выпущенный «Искандер» [ракета] не взорвалась или взорвалась, например, на 10%».

Нвер Мнацаканян поинтересовался, бывает ли так, на что премьер ответил: «Не знаю».

Журналист отметил: «Это интересная новость».

«Может быть, это было оружие 80-х?», - сказал Никол Пашинян.


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