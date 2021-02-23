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Пашинян ответил на заявление Кочаряна

Пашинян ответил на заявление Кочаряна

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся заявления второго президента Армении Роберта Кочаряна, согласно которому, будь он главой государства, мы бы не потерпели поражения. Как сообщает Арменпресс, в интервью Нверу Мнацаканяну премьер-министр отметил: «То, что я скажу, может показаться немного курьезным, но любой человек, который не был лидером Армении в сентябре, октябре и ноябре 2020 года, может сказать то же самое.

И никто не может доказать обратное. Проведем опрос? Кто угодно, независимо от биографии или имени, может сказать, что если бы он был [главой государства] Азербайджан не осмелился бы атаковать, и мы бы не потерпели поражение, и так далее. Но мы также должны действительно понимать глубинные корни поражения. Хорошо, если это поражение, которое произошло в течение двух лет или двух месяцев, давайте зафиксируем и докажем это», - сказал Никол Пашинян.


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