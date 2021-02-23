Есть реальная возможность достижения конкретных результатов: Пашинян о возвращении пленных

Азербайджан пытается сделать вопрос пленных предметом торгов. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в интервью Нверу Мнацаканяну, которое транслируется на сайте 1in.am.

На вопрос, есть ли предусловия в вопросе пленных, премьер-министр ответил: «Конечно, к сожалению, Азербайджан пытается сделать вопрос пленных предметом торгов, что неуместно из-за того простого факта, что в заявлении от 9 ноября четко прописано обязательство вернуть пленных, заложников и других удерживаемых лиц.

При этом, еще раз хочу повторить, потому что после того же инцидента в Хцаберде в отношении наших солдат, попавших в плен, делаются разные комментарии: они военнопленные, они не военнопленные. Эти комментарии неуместны, потому что заявление от 9 ноября касается не только военнопленных, но и пленных, заложников и других удерживаемых лиц».

Премьер-министр подчеркнул, что это трехстороннее заявление, обязательства, взятые в этом заявлении, разделяют все три стороны, подписавшие его. «И мы интенсивно работаем, чтобы решить этот вопрос в кратчайшие сроки», - сказал премьер.

Журналист отметил, что армянская сторона, похоже, безупречно выполняет пункты соглашения, а другая сторона его нарушает. «Почему мы продолжаем такую линию, не ставя условия, что пока этот вопрос, в частности, пункт 8, не будет удовлетворен, мы не будем продвигаться ни по одному пункту?» - сказал Нвер Мнацаканян.

В ответ Никол Пашинян отметил, что, по его мнению, нужно сделать все, чтобы процессы не зашли в тупик. «Мы продолжаем работать над темой и вокруг повестки дня до тех пор, пока видим, что есть реальная возможность решить проблему. И есть реальная возможность добиться конкретных результатов. Когда мы увидим, что такой возможности нет, конечно, мы не будем затягивать», - сказал премьер.

На уточняющий вопрос, есть ли реальная возможность, премьер ответил положительно. «Конечно, есть реальная возможность, разговор идет именно на эту тему. Мы находимся в постоянном контакте с президентом Российской Федерации, между представителями Армении и Азербайджана ведутся контакты по этому вопросу. И, конечно, есть надежда и уверенность в том, что эти проблемы будут решены.

Другое дело, в какие сроки. Понятно, что здесь каждая минута, не каждый день, а каждая минута очень тяжелая, очень важна, прежде всего, для семей наших пленных и пропавших без вести братьев. Но я хочу заверить, что каждая минута так же важна и так же тяжела для правительства, для меня, потому что, в конце концов, это минуты большой ответственности, и мы обязаны нести эту ответственность», - сказал он.

Глава правительства отметил, что до тех пор, пока они видят, что возможности для решения вопроса реальны, они должны продолжать работу, пока все не вернутся. Премьер-министр напомнил, что до сих пор возвращено 69 пленных.