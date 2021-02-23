Все заинтересованы, все без исключения: Пашинян о разблокировке коммуникаций в регионе

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, в разблокировке заинтересованы все государства региона. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в интервью Нверу Мнацаканяну, которое транслируется на сайте 1in.am.

Никол Пашинян отметил, что конструктивное, взаимовыгодное решение проблемы открытия коммуникаций является одним из факторов, которые могут принести длительный, прочный мир в наш регион. «Помимо прочного мира, это принесет определенные экономические выгоды, изменит экономический имидж и потенциал нашего региона и Армении, что не означает, что здесь нет проблем, которые необходимо решать», - сказал премьер-министр, добавив, что все содержит в себе определенные вызовы, но, опять же, это вопрос стратегического выбора.

Премьер-министр выразил мнение, что коммуникации - это вены, которые соединяют нас с регионом, а регион связывают с нами, делают регион важным для нас, делают нас важными для региона. «И мы должны сформировать эту повестку дня, мы должны понять угрозы, исходящие из этих изменений окружающей среды, проблемы, должны сформировать методы, с помощью которых мы должны управлять ими», - сказал он.

На вопрос, кто в данном случае наиболее заинтересован, премьер ответил: «Думаю, если мы следить за тем, что происходит в регионе, мы увидим, что все без исключения заинтересованы, все. Россия заинтересована, Грузия заинтересована, Исламская Республика Иран заинтересована, Азербайджан заинтересован, Турция заинтересована, Республика Армения заинтересована. Другое дело, что интересы каждого из них либо совпадают с интересами других, либо расходятся с интересами других».

По словам премьер-министра, именно здесь мы в результате последовательных обсуждений должны прийти к смягчению разногласий и подчеркнуть общие черты. «Посмотрите, после заявления от 11 января, дискуссии о возобновлении работы абхазской железной дороги значительно активизировались, что очень позитивно, активизировались дискуссии о железнодорожной линии, соединяющей Персидский залив с Черным морем, и эта заинтересованность, конечно, делает тему интереснее. Повторяю, это не значит, что здесь нет вызовов. Но в то же время отметим, что это не означает, что нет много потенциальных возможностей, и правильное позиционирование в этом плане имеет стратегическое значение для Армении», - подчеркнул Никол Пашинян.