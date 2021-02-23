В Сюнике нет неразрешимых проблем: Пашинян

В Сюнике нет неразрешимых проблем. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Никол Пашинян сказал в интервью Нверу Мнацаканяну, которое транслируется на сайте 1in.am.

На вопрос, есть ли у нас в Сюнике неразрешимые проблемы в связи с границей, населенными пунктами, линией соприкосновения с противником или с соседом, премьер-министр ответил: «Думаю, нет, у нас нет неразрешимых проблем. Это не значит, что у нас нет проблем.

Но я думаю, что в Сюнике действует система определенных гарантий безопасности. Понятно, что окружающая среда изменилась, и уже есть определенная напряженность из-за этой изменившейся среды. Но я убежден, что эта напряженность со временем ослабнет, тем более, что мы намерены реализовать масштабные социально-экономические инфраструктурные проекты в Сюнике. И в целом наша задача сегодня создать и сформировать самую благоприятную среду вокруг Армении и Арцаха. И это наша ежедневная задача, над которой мы работаем», - сказал премьер-министр Пашинян.