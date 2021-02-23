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МЧС РФ направило в Арцах 6 грузовиков гуманитарной помощи

МЧС РФ направило в Арцах 6 грузовиков гуманитарной помощи

Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России 23 февраля отправило гуманитарную помощь в Арцах. Из Российско-армянского гуманитарного центра в Арцах выехало 6 грузовых машин с гуманитарной помощью.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в груз входит около 50 тонн стройматериалов. Оперативная группа МЧС РФ составила перечень строительных материалов, необходимых для реконструкции жилых домов и объектов социальной значимости, и по приоритету регулярно отправляет соответствующие грузы в Степанакерт, откуда они распределяются по разным направлениям Арцаха для проведения восстановительных работ.


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