Члены делегации НС Армении в ПА ОБСЕ провели встречу с послом Швеции

23 февраля состоялась встреча делегации Национального Собрания Армении в ПА ОБСЕ с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Швеция в Армении Патриком Свенссоном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, глава делегации НС Армении в ПА ОБСЕ А.Конджорян представил ситуацию, сложившуюся в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха. В частности, был поднят вопрос об армянских военнопленных в Азербайджане; отмечалось, что, отказываясь возвращать армянских военнопленных, Азербайджан нарушает подписанное 9 ноября трехстороннее заявление, а также нормы международного гуманитарного права.

Члены армянской делегации подчеркнули важность оказания международным сообществом целенаправленного и адресного давления на Азербайджан для выполнения взятых им обязательств по трехстороннему заявлению.

Отмечено, что в основе окончательного урегулирования Арцахского вопроса – право народа НК на свободное самоопределение, и вопрос урегулирования должен быть в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Гуманитарные вопросы должны решаться на основе как международного гуманитарного права, так и трехстороннего заявления. У мира нет альтернативы, и необходимо приложить все усилия для его упрочения», - подчеркнул посол.