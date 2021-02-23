В Косово была проверена профессиональная подготовка армянских миротворцев

С целью проверки профессиональной и служебной подготовки армянских военнослужащих, осуществляющих миротворческую миссию в Косово, место постоянной дислокации армянского контингента посетил командир военной базы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Командир миротворческого контингента, старший лейтенант Гагик Микаелян представил условия службы армянских миротворцев и осуществляемые ими работы.

Был дан сигнал тревоги, после чего армянские миротворцы, проявив высокую подготовку, безупречно выполнили поставленные перед ними задачи и удостоились высокой оценки.