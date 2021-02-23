В Косово была проверена профессиональная подготовка армянских миротворцев
14:55, 23 Февраль, 2021
С целью проверки профессиональной и служебной подготовки армянских военнослужащих, осуществляющих миротворческую миссию в Косово, место постоянной дислокации армянского контингента посетил командир военной базы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.
Командир миротворческого контингента, старший лейтенант Гагик Микаелян представил условия службы армянских миротворцев и осуществляемые ими работы.
Был дан сигнал тревоги, после чего армянские миротворцы, проявив высокую подготовку, безупречно выполнили поставленные перед ними задачи и удостоились высокой оценки.
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