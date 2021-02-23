Вагаршак Арутюнян встретился с выпускницами военно-учебных заведений

23 февраля министр обороны Респиблики Армения Вагаршак Арутюнян встретился с с выпускницами военно-учебных заведений выпусков 2018-2020 годов. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны.

Глава Минобороны побеседовал с женщинами-военнослужащими, занимающими в вооруженных силах различные младшие командные должности, поинтересовался сроком их службы, их проблемами, выслушал их предложения и ответил на вопросы.

Подчеркнув службу и роль женщин в вооруженных силах, министр обороны отметил, что отныне такие встречи будут продолжены.