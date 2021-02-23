Арарат Мирзоян принял посла Беларуси в Армении

23 февраля Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Армении Александра Конюка. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС.

Поздравив его с назначением, Председатель НС выразил уверенность, что посол внесет свой вклад в дальнейшее углубление партнерских отношений между Арменией и Беларусью. Спикер НС отметил, что начало работы посла в Армении совпало с послевоенным периодом. Касаясь прекращения боевых действий в Арцахе, спикер парламента отметил, что для полного выполнения трехстороннего заявления азербайджанской стороне необходимо вернуть всех военнопленных и других захваченных гражданских лиц. Мирзоян выразил уверенность, что официальный Минск займет однозначную позицию по этому вопросу и постарается способствовать скорейшему возвращению военнопленных.

Выразив благодарность за оказанный прием, посол Конюк заверил, что он готов приложить все усилия для углубления армяно-белорусских отношений. Он подчеркнул важность соблюдения соглашения о прекращении военных действий в Арцахе и заверил, что Беларусь готова приложить усилия для содействия возвращению военнопленных.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с активизацией сотрудничества между парламентариями двух стран как на двусторонней, так и на многосторонних площадках.