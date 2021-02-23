Разумное использование природных ресурсов неизбежно: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание в Министерстве окружающей среды. В своем выступлении Пашинян подчеркнул, что экологические проблемы в 21 веке являются наиболее острыми. «Надо сказать, что любая деятельность человеческой цивилизации в некотором смысле антиэкологична. Современная цивилизация считает, что разумное использование природных ресурсов неизбежно. Использование этих природных ресурсов должно быть действительно разумным, чтобы можно было справиться с последствиями ущерба, нанесенного окружающей среде», - как сообщает «Арменпресс», сказал Пашинян.

По его словам, это довольно тяжелый факт, но он не имеет альтернатив. «Таким образом, основная задача Министерства окружающей среды - обеспечить точный баланс. Надо сказать, что, к сожалению, мы не можем сказать, что наша страна находится в идеальной, и хотя бы в желательной для нас ситуации, здесь у нас очень серьезные проблемы, но с другой стороны мы экономически не можем прекратить деятельность Республики Армения в этой сфере», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что понимает, что приведенные им примеры могут быть очень острыми. «Это здание, в котором мы находимся, нанесло окружающей среде определенный ущерб, от начала его проектирования до настоящего времени. Не будем забывать, что когда-то здесь была девственная природа, не будем забывать, что камень добыт из рудника. Эти простые факты очень важны для нас, чтобы мы смогли правильно позиционировать себя по отношению к природе, понимая, что может быть нанесен иррациональный непоправимый ущерб, но также и то, что доходы от использования природных ресурсов могут быть серьезно инвестированы в восстановление природы и сохранение окружающей среды», - подчеркнул Никол Пашинян.