Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других было прервано из-за отсутствия одного из адвока

Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других было прервано сразу же после начала судебного заседания.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает адвокатская команда второго президента Армении Роберта Кочаряна.

В ходе объявленного 20-минутного перерыва суд должен выяснить причины отсутствия адвоката бывшего вице-премьера Армена Геворкяна Эрика Алексаняна и вероятность его явки на заседание.

До начала судебного заседания суд получил ходатайство Эрика Алексаняна об отсрочке заседания, так как он должен присутствовать на заседании по другому делу, рассматриваемому в Апелляционном уголовном суде. Судья Данибекян сообщила, что известно, что сразу после начала заседания в Апелляционном суде по данному делу, оно также было отложено, в качестве причины было указано “другое основание”.

Во время предыдущих слушаний Эрик Алексанян сообщил судье Данибекяну о назначенном на сегодня заседании Апелляционного суда и попросил не назначать заседание на 23 февраля.

Однако судья проигнорировала просьбу адвоката, отметив, что Алексаняну известно, что судебные заседания по данному делу проходят по вторникам, и он мог бы обратиться с подобной просьбой в Апелляционный суд. Данибекян также предупредила, что отсутствие Алексаняна будет рассматриваться как неуважительное отношение к суду.