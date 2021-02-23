Араик Арутюнян представил аппарату СНБ Ашота Акопджаняна

23 февраля Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил Службу национальной безопасности Республики Арцах и представил ответственным лицам аппарата новоназначенного директора Ашота Акопджаняна и его первого заместителя Арарата Мелкумяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

На встрече с руководящим составом СНБ Араик Арутюнян коснулся основных внутренних и внешних вызовов республики, наметил задачи, выразив уверенность, что служба обладает достаточным потенциалом для достойного выполнения поставленных перед ней задач.

Во встрече участие принял и секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.