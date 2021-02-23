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Армен Саркисян поздравил императора Японии с Национальным праздником

Армен Саркисян поздравил императора Японии с Национальным праздником

Президент республики Армен Саркисян по случаю Национального праздника направил поздравительное послание императору Японии. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по  связям с общественностью Аппарата Президента Армении.

Президент Саркисян выразил уверенность, что дружественные отношения между Арменией и Японией, основанные на взаимном уважении и доверии, продолжат углубляться и расширяться.

 Армен Саркисян пожелал императору и императорской семье Японии крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Японии - мира и благоденствия.


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