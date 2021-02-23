Армен Саркисян поздравил императора Японии с Национальным праздником

Президент республики Армен Саркисян по случаю Национального праздника направил поздравительное послание императору Японии. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.

Президент Саркисян выразил уверенность, что дружественные отношения между Арменией и Японией, основанные на взаимном уважении и доверии, продолжат углубляться и расширяться.

Армен Саркисян пожелал императору и императорской семье Японии крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Японии - мира и благоденствия.