Армен Саркисян поздравил императора Японии с Национальным праздником
12:37, 23 Февраль, 2021
Президент республики Армен Саркисян по случаю Национального праздника направил поздравительное послание императору Японии. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента Армении.
Президент Саркисян выразил уверенность, что дружественные отношения между Арменией и Японией, основанные на взаимном уважении и доверии, продолжат углубляться и расширяться.
Армен Саркисян пожелал императору и императорской семье Японии крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Японии - мира и благоденствия.
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