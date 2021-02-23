Глава МИД уверяет, что международное давление на Азербайджан в вопросе пленных постепенно возрастает

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян уверяет, что не только власти Армении, но и международные партнеры делают все возможное, чтобы заставить Азербайджан вернуть армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц. Как сообщает «Арменпресс», Айвазян сказал об этом на брифинге с журналистами в Национальном собрании.

Министр заверил, что проблема военнопленных 24 часа в сутки находится в центре внимания властей Армении. «Межведомственная комиссия работает по всем направлениям. Международное давление растет. Как я и ожидал, политика Азербайджана по созданию искусственных барьеров для возврата пленных, взятия заложников постепенно становится для Азербайджана головной болью. Мы надеемся, что Азербайджан откажется от этой политики и незамедлительно предоставит позитивное решение этой важной гуманитарной проблемы», - сказал Айвазян.

Он призвал проявить терпение и оптимизм, заверив, что не только власти Армении, но и международные партнеры делают все возможное, чтобы заставить Азербайджан вернуть армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц.

Пункт 8 трехстороннего заявления о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 г. предусматривает обмен телами погибших военнопленных и возвращение военнопленных и других захваченных гражданских лиц. Но Азербайджан пока не вернул всех пленных армян.