Очередная автоколонна с гуманитарным грузом МЧС России направилась в Нагорный Карабах

Из Еревана в Нагорный Карабах направилась очередная автоколонна с гуманитарным грузом МЧС России. «Арменпресс» сообщает об этом, со ссылкой на “РИА Новости”.

“В соответствии с обращениями местных властей, оперативная группа МЧС России составила приоритетный список стройматериалов, необходимых для восстановления жилых зданий и объектов социального назначения. Груз включает более 50 тонн стройматериалов - шифер, плитки, древесину", - сообщил журналистам перед доставкой гуманитарного груза представитель МЧС РФ Евгений Горелов.

По его словам, в автоколонне с гуманитарным грузом 6 грузовых автомобилей.