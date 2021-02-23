Азербайджан не выполнил обязательства по возвращению всех военнопленных и заложников: Ара Айвазян

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян выступил на онлайн-встрече высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека. «Арменпресс» представляет выступление министра иностранных дел Армении.

“Госпожа Председатель,

Госпожа Верховный комиссар,

Уважаемые члены Совета по правам человека,

Дамы и господа,

Позвольте, присоединившись к предыдущим докладчикам, поздравить посла Назат Шамим Хан с избранием Председателем Совета по правам человека и пожелать ей успехов в этой важной миссии.

Тот факт, что в условиях беспрецедентных гуманитарных кризисов этот орган продолжает свою работу и осуществляет свой мандат, свидетельствует о центральной роли защиты прав человека, являющейся одной из ключевых достижений многосторонности.

В течение первого года полноправного членства в Совете по правам человека Армения обеспечила свою целенаправленную и конструктивную вовлеченность, выражая принципиальность в вопросе предотвращения геноцида и неуклонную позицию в вопросе борьбы с безнаказанностью этого гнусного преступления, осуществила работы по защите вынужденно перемещенного населения, религиозных и этнических групп и их культурного наследия, а также укреплению механизмов борьбы с ненавистью и преступлениями.

Особенно вдохновляет тот факт, что Двухлетняя резолюция Совета по правам человека о предотвращении геноцида, которую моя страна имела честь инициировать, получила широкую межрегиональную поддержку и была принята при консенсусе.

Эволюционное развитие этой резолюции связано с неотложной необходимостью решения ряда проблем, таких как грубые нарушения международного права прав человека, их оправдание, предвзятость и отрицание прошлых преступлений.

Эпидемия COVID-19 создала серьезные проблемы. Это подорвало основы систем здравоохранения, экономической и социальной защиты. Полностью осознавая крайнюю уязвимость людей, живущих в зонах конфликтов, Армения была одной из первых стран, безоговорочно поддержавших призыв Генерального секретаря к глобальному прекращению огня в ответ на эпидемию COVID-19.

Госпожа Председатель,

К сожалению, Азербайджан не только проигнорировал призыв Генерального секретаря, а впоследствии и резолюцию 2532 Совета Безопасности, но и воспользовался эпидемической ситуацией для развязывания крупномасштабной военной агрессии против народа Арцаха. Руководство Азербайджана не скрывало, что она была направлена на устранение армянского следа из Арцаха и осуществляло массовые зверства против армян при непосредственном участии Турции и ее иностранных террористов, спонсируемых из-за рубежа. Таким образом, ужасы геноцида, который остался безнаказанным в отношении армян в начале прошлого века, в нашем регионе повторились в форме других проявлений массовых зверств, при подстрекательстве и соучастии того же преступника.

Применение силы для подавления права на самоопределение является грубым нарушением Устава ООН, в котором четко прописано, что все международные споры должны разрешаться мирным путем.

Еще более предосудительно то, что широкое использование наемников и иностранных вооруженных террористов было жестокой попыткой подавить права человека армян Арцаха, включая их право на самоопределение, которое было признано международными субъектами, включая и специальные процедуры этого авторитетного органа.

Во время 44-дневных военных действий, которые сопровождались грубыми нарушениями международных прав человека, азербайджанская армия совершила ужасающие преступления и злодеяния, намеренно систематически нанося удары по гражданской инфраструктуре, включая школы, больницы, родильные дома, рынки, дороги, системы связи, и др. Она оскверняла и уничтожала армянское культурное и религиозное наследие на территории Арцаха, включая церкви, хачкары и другие памятники.

В результате двух ударов с воздуха, нанесенных азербайджанскими вооруженными силами, в городе Шуши в Арцахе серьезно был поврежден собор Газанчецоц, важный компонент армянской идентичности. Это преднамеренное нападение на исторический символ культурного и религиозного наследия Арцаха является грубым нарушением международного права, продолжением политики Азербайджана по уничтожению армянской культурной памяти, конечной целью которой является изгнание армян из Арцаха и уничтожение Армянского культурного присутствия.

Госпожа Председатель,

Расправа, осуществленная азербайджанскими ВС в отношении плененных в Гадрутском районе Арцаха армянских мирных жителей, является одним из самых страшных случаев развязанной против народа Арцаха войны, которая Верховным комиссаром ООН по правам человека уже квалифицирована как возможное военное преступление.

К сожалению, агрессия, развязанная против Арцаха, показала, что механизмы раннего предупреждения ООН не работают, а это означает, что мы должны продолжать нашу работу по их дальнейшему совершенствованию, в том числе в рамках процесса обзора Совета по правам человека.

Отсутствие ООН в Арцахе было одним из факторов отсутствия международной защиты. Армения убеждена, что доступ гуманитарной помощи в Арцах должен быть свободным от политического влияния, необходима защита прав человека для всех, независимо от места их проживания.

Одна из особенностей этой войны заключалась в том, что Азербайджан широко использовал социальные сети для запугивания армянского населения. По приказу высших должностных лиц азербайджанские официальные лица и Вооруженные силы размещали в социальных сетях видеоролики, подтверждающие унизительное, бесчеловечное и жестокое обращение с армянскими военнопленными, включая и физическое насилие и нанесение увечий, а также действия, соответствующие Исламскому государству. Виновные в военных преступлениях, публично хвастающиеся обезглавливанием армян, в Азербайджане удостоены высоких государственных наград, в том числе и званий национального героя.

Спустя почти четыре месяца после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня 9 ноября 202о года армянские военнопленные и гражданские лица все еще остаются заложниками. Это означает, что Азербайджан не выполнил свое обязательство по возвращению всех военнопленных, заложников и продолжает их удерживать в плену.

Немедленное возвращение военнопленных, в том числе и мирных жителей, является чрезвычайно актуальной проблемой и требует немедленного решения.

Госпожа Председатель,

Пользуясь случаем, хочу выразить свою признательность тем странам и организациям, которые не жалели усилий как в ходе войны, так и в послевоенный период, оказывали гуманитарную помощь Арцаху, а также использовали свой дипломатический и политический потенциал для урегулирования проблемы.

Требование народа Арцаха справедливости и мира должно быть незамедлительно адресовано, поскольку люди, которые боролись за свое право жить, свое будущее без принуждения и права определять оккупацию, и сегодня сталкиваются с угрозой существования на земле своих предков.

Благодарю”