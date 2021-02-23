Пресс-секретарь Президента Арцаха разъяснила вопрос проезда азербайджанцев по дороге Мартакерта

Движение азербайджанских колонн по автодороге Мартакерт-Варденис, находящейся под контролем Арцаха, в сопровождении российских миротворцев началось с первых же дней после установления режима прекращения военных действий, после 9 ноября. Об этом в беседе с корреспондентом «Арменпресс» сказала пресс-секретарь Президента Республики Арцах Лусине Аванесян, комментируя муссируемую в прессе информацию о том, что по участку 45-50 км, находящемуся под контролем армянских сил, начали проезжать азербайджанские автомобили в сопровождении российских миротворцев.

“Эта дорога идет от Матагиса, затем, проходя по участку Дрмбон-Гетаван, доходит до Карвачара. В январе этого года жители Дрмбона уже перекрывали дорогу азербайджанской автоколонны на этом участке дороги, требуя этот относительно короткий путь, ведущий в Варденис, сделать доступным и для них. После установления режима прекращения огня в ноябре прошлого года, по этой дороге, а также по участкам дороги Кармир Шука-Шош-Шуши и Шуши-Бердзор, в сопровождении российских миротворцев стали передвигаться и азербайджанские автомобили», - пояснила Лусине Аванесян, добавив, что разница лишь в том, что в последнее время интенсивность движения азербайджанских колонн возросла, что связано с перевозкой строительных грузов.