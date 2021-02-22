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Президент Армении Армен Саркисян встретится с членами семей пропавших без вести

Президент Армении Армен Саркисян встретится с членами семей пропавших без вести

В ближайшее время президент Армении Армен Саркисян встретится с членами семей пропавших без вести.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении,  руководитель аппарата президента республики Эмиль Тарасян 22 февраля встретился с членами семей пропавших без вести во время Арцахской войны.

Руководитель и сотрудники аппарата президента были подробно проинформированы о текущих проблемах и заботах, а также о процессе поисковых работ.

Затем поднятые участниками встречи вопросы были доложены президенту Армену Саркисяну. Президент республики также встретится с членами семей пропавших без вести.


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