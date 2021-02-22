Президент Армении Армен Саркисян встретится с членами семей пропавших без вести
18:43, 22 Февраль, 2021
В ближайшее время президент Армении Армен Саркисян встретится с членами семей пропавших без вести.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, руководитель аппарата президента республики Эмиль Тарасян 22 февраля встретился с членами семей пропавших без вести во время Арцахской войны.
Руководитель и сотрудники аппарата президента были подробно проинформированы о текущих проблемах и заботах, а также о процессе поисковых работ.
Затем поднятые участниками встречи вопросы были доложены президенту Армену Саркисяну. Президент республики также встретится с членами семей пропавших без вести.
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