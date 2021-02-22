По факту заявлений Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело

В полиции возбуждено уголовное дело в связи с заявлениями кандидата на пост премьер-министра от «Движения спасения родины» Вазгена Манукяна во время митинга 20 февраля. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

Было отмечено, что дело возбуждено по ст. 301 (публичные призывы к насильственному захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Армения). Уголовное дело направлено в Следственный комитет Армении для начала производства и предварительного расследования.

Вазген Манукян заявил о вариантах устранения власти, в том числе отметив, что нужно быть готовым к молниеносному захвату власти путем восстания.