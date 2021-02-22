Министр обороны Армении принял посла Ирана

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 22 февраля встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббасом Бадахшаном Зохури.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественных связей министерства обороны Армении, Арутюнян представил сложившуюся вследствие развязанной Азербайджаном против Арцаха войны ситуацию.

В ходе встречи стороны затронули вопросы армяно-иранского многостороннего сотрудничества, а также региональные проблемы и процессы.