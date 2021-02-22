В урегулировании карабахского конфликта ЕС содействует усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ

22 февраля министр обороны Республики Армения Вагаршак Арутюнян принял делегацию во главе со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны.

Во встрече участие приняла и глава представительства ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Министр обороны проинформировал гостей о ситуации, создавшейся в регионе после войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, о процессе реализации положений совместного заявления от 9 ноября. Вагаршак Арутюнян подчеркнул, что Азербайджан не выполняет положения статьи 8 заявления о возвращении военнопленных и других задержанных лиц, и использует указанный процесс в политических целях для оказания дополнительного давления на Армению.

Тойво Клаар, в свою очередь, отметил, что в вопросе урегулирования карабахского конфликта Евросоюз поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и готов внести свой вклад в активизацию переговоров в этом формате.

В ходе встречи стороны коснулись и вопросов региональной безопасности.