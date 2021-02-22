МЧС Армении получило 4 машины скорой помощи

Состоялось ежемесячное совещание службы спасения.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью МЧС Республики Армения, министру были представлены проделанные работы и проблемы. За последний месяц на центральный склад МЧС доставлено 979 ящиков с продуктами питания, 472 ящика и 63 мешка с лекарственными средствами, 241 ящик и 26 мешков с одеждой, 39 ящиков с хозяйственными товарами, 10 палаток и 4 машины скорой помощи. Одна из них была передана Министерству обороны, а три, оборудованные как специальные машины скорой помощи, переданы Службе спасения для передачи в Управление медицинского обеспечения.

Пункты оказания первичной помощи в Вайоц Дзорской, Сюникской, Гегаркуникской, Арагацотнской и Ширакской областях занимаются вывозом людей, оставшихся на дорогах и оказанием первой медицинской помощи. С 1 по 18 февраля поступило 99 обращений, 90 пассажирам помощь оказали 103 машины.

В 39 средних школах Еревана и в 25 общеобразовательных школах и организациях 16 общин проведены учения на тему «Тревога, эвакуация, укрытие». Подана справка о создании баз гражданской обороны в поселках Хндзореск, Шурнух, Давид-Бек, Егвард, Шикаох и Неркин Ханд Сюникской области.

Министр по чрезвычайным ситуациям Андраник Пилоян поручил обратить внимание на региональные эвакуационные пункты, провести работу по приведению их в надлежащий вид. Министр также призвал принять меры по предотвращению возможных пожаров.