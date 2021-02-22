Экспонаты армянской военной техники не доехали до Абу-Даби вследствие логистических проблем
Министерство высокотехнологичной промышленности Армении распространило разъяснение по поводу отсутствия экспонатов в павильоне армянских компаний на международной военно-промышленной выставке IDEX-2021. «Арменпресс» представляет объяснение министерства.
«Что касается участия Армении в международной военно-промышленной выставке IDEX-2021, в частности, отсутствия экспонатов в павильоне армянских компаний, сообщаем следующее:
Из-за логистических проблем при транспортировке экспонатов армянской военной техники они не доехали до Абу-Даби.
Для выяснения обстоятельств случившегося согласно приказу министра проводится служебное расследование.
Несмотря на возникшие проблемы, армянские военно-промышленные компании на месте проводят эффективную работу. Устанавливают контакты с международными партнерами, рассматривают новые возможности и рынки сбыта, изучают международный опыт в сфере военной техники».
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