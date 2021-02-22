Экспонаты армянской военной техники не доехали до Абу-Даби вследствие логистических проблем

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении распространило разъяснение по поводу отсутствия экспонатов в павильоне армянских компаний на международной военно-промышленной выставке IDEX-2021. «Арменпресс» представляет объяснение министерства.

«Что касается участия Армении в международной военно-промышленной выставке IDEX-2021, в частности, отсутствия экспонатов в павильоне армянских компаний, сообщаем следующее:

Из-за логистических проблем при транспортировке экспонатов армянской военной техники они не доехали до Абу-Даби.

Для выяснения обстоятельств случившегося согласно приказу министра проводится служебное расследование.

Несмотря на возникшие проблемы, армянские военно-промышленные компании на месте проводят эффективную работу. Устанавливают контакты с международными партнерами, рассматривают новые возможности и рынки сбыта, изучают международный опыт в сфере военной техники».