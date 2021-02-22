Омбудсмен Армении Арман Татоян принял постоянного представителя Программы развития ООН Дмитрия Марьясина, который завершает свою миссию в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

Омбудсмен поблагодарил Дмитрия Марьясина за выполнение его важной миссии по защите прав человека и эффективное сотрудничество с институтом Защитника прав человека Армении.

Омбудсмен особо подчеркнул сотрудничество с программой развития ООН и значение реализованных программ.

Дмитрий Марьясин высоко оценил работу омбудсмена в вопросе гарантирования прав человека и за высокий уровень сформировавшегося сотрудничества.