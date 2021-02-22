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Арман Татоян принял постоянного представителя Программы развития ООН

Арман Татоян принял постоянного представителя Программы развития ООН

Омбудсмен Армении Арман Татоян принял постоянного представителя Программы развития ООН Дмитрия Марьясина, который завершает свою миссию в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

Омбудсмен поблагодарил Дмитрия Марьясина за выполнение его важной миссии по защите прав человека и эффективное сотрудничество с институтом Защитника прав человека Армении.

Омбудсмен особо подчеркнул сотрудничество с программой развития ООН и значение реализованных программ.

Дмитрий Марьясин высоко оценил работу омбудсмена в вопросе гарантирования прав человека и за высокий уровень сформировавшегося сотрудничества.


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