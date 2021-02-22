Армения и Арцах обсудили направления сотрудничества по вопросам преодоления чрезвычайных ситуаций
12:16, 22 Февраль, 2021
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял министра по чрезвычайным ситуациям Респиблики Армения Андраника Пилояна.
Как сообщили «Арменпресс» в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества соответствующих звеньев двух республик по вопросам, предотвращения и преодоления чрезвычайных ситуаций.
Во встрече принял участие и министр внутренних дел Республики Арцах Карен Саргсян.
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