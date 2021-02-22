Время в Ереване: 11:07:36,   22 Февраль

Глава МИД Австралии призвала оставаться верными Хельсинкскому акту по карабахскому урегулированию

Глава МИД Австралии призвала оставаться верными Хельсинкскому акту по карабахскому урегулированию

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн подтвердила содействие правительства Австралии процессу сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что «самоопределение народа и равные права» из трех равноправных принципов, которые должны привести к прочному миру в Нагорном Карабахе после кровавой войны 2020 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

Министр приветствовала заявление от 10 ноября о прекращении боевых действий, подчеркнув, что стороны должны придерживаться Хельсинкского Заключительного акта, который призывает уважать «принципы неприменения силы, территориальной целостности, равноправия и самоопределения”.

Мэрис Пейн призвала Армению и Азербайджан поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по достижению мира в регионе.

Армянская община Австралии приветствует заявление министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейна как важный шаг, сделанный в правильном направлении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации