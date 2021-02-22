Глава МИД Австралии призвала оставаться верными Хельсинкскому акту по карабахскому урегулированию

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн подтвердила содействие правительства Австралии процессу сопредседательства Минской группы ОБСЕ, подчеркнув, что «самоопределение народа и равные права» из трех равноправных принципов, которые должны привести к прочному миру в Нагорном Карабахе после кровавой войны 2020 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Армянский национальный комитет Австралии.

Министр приветствовала заявление от 10 ноября о прекращении боевых действий, подчеркнув, что стороны должны придерживаться Хельсинкского Заключительного акта, который призывает уважать «принципы неприменения силы, территориальной целостности, равноправия и самоопределения”.

Мэрис Пейн призвала Армению и Азербайджан поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по достижению мира в регионе.

Армянская община Австралии приветствует заявление министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейна как важный шаг, сделанный в правильном направлении.