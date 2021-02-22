Верона выразила свою солидарность с населением Нагорного Карабаха

Городской совет Вероны (Италия), единогласно выразил солидарность с народом Нагорного Карабаха и в принятом решении призвал мэра города потребовать от итальянских структур признания Республики Арцах.

«За последние месяцы мы видели, как гражданское население Нагорного Карабаха стало жертвой ужасного вооруженного конфликта, развязанного вооруженными силами Азербайджана при поддержке наемников-джихадистов и турецкой армии», - заявил Альберто Зельгер, который первым в Городском совете подписал это решение, подчеркивая, что пришло время реализовать право народа на самоопределение.

Другой член Городского совета Вито Коменчини, подписавший законопроект, отметил, что политика Эрдогана стала серьезным дестабилизирующим фактором во всем регионе. «Сегодня, спустя почти столетие после преступления, совершенного против армянского народа, которое долгое время игнорировалось западными государствами, было применено новое насилие, которое должно быть осуждено», - сказал он.

Как передает «Арменпресс», решение также предлагает в регионе Венето продвигать проекты, которые позволят более детально и подробно изучать события, произошедшие с армянским народом, в том числе и путем содействия Министерства образования и привлечения школ.