Генеральный секретарь Организации американских государств призвал освободить военнопленных

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро призывает к немедленному освобождению военнослужащих и гражданских лиц, захваченных во время войны в Нагорном Карабахе. Как сообщает «Арменпресс», он написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

Касаясь телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном, Альмагро особо отметил. «Мы говорили с министром иностранных дел Армении Ара Айвазяном о сотрудничестве между этой страной и Организацией американских государств, а также о гуманитарной ситуации в Арцахе. Мы призываем к немедленному освобождению всех военнопленных и гражданских лиц».

По сообщению МИД Республики Армения, министр Айвазян и генеральный секретарь Альмагро выразили удовлетворение перспективным сотрудничеством между Арменией и Организацией американских государств. Была подчеркнута двусторонняя готовность продолжения усилий по поддержанию существующей динамики сотрудничества и дальнейшему укреплению диалога, особенно в области защиты прав человека. В ходе телефонного разговора министр Айвазян проинформировал генсека Альмагро о гуманитарной ситуации, возникшей в результате агрессии Азербайджана в Арцахе. Глава МИД отметил, что Армения действительно придает большое значение последовательной, сбалансированной позиции этой организации на протяжении всей войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха.

Руководители разных стран, политики, международные организации призывают Азербайджан освободить армянских военнопленных, а также и лиц иного статуса, возвращение которых является одним из ключевых пунктов совместного заявления руководителей Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.