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В Арцахе новых случаев коронавируса не зарегистрировано  

В Арцахе новых случаев коронавируса не зарегистрировано  

20 февраля в Арцахе произведено  14 тестов на новый коронавирус, в результате которых ни одного случая заболевания коронавирусом зарегистрировано не было.

Как  передает Арменпресс, Минздрав Арцаха сообщает, что в настоящее время лечение от коронавируса в стационаре получает один инфицированный, а пациенты  с легкой формой заболевания  получают амбулаторное лечение на дому.

Для лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 2928 граждан, в результате которых зарегистрировано около 500 положительных результатов теста.

В Республике Арцах всего подтверждено 2384 случая заболевания коронавирусом. Проведено 20 390 тестов.

 


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