В «Алашкерте» пополнение — 5 новых игроков

Состав ереванского футбольного клуба «Алашкерт» пополнили 5 новых футболистов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В команду вернулись опытнейший вратарь чемпионата Геворг Каспаров и лучший нападающий в истории «Алашкерта» Мигран Манасян. Защитник Васпурак Минасян, полузащитники Давид Минасян и Ашот Кочарян перешли в «Алашкерт» из «Гандзасар-Капана».

В текущем сезоне чемпионата Армении по футболу в Премьер-лиге «Алашкерт» занимает 5-е место в турнирной таблице. У команды 18 очков, она на два очка отстает от лидера — «Лори».