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В «Алашкерте» пополнение — 5 новых игроков

В «Алашкерте» пополнение — 5 новых игроков

Состав ереванского футбольного клуба «Алашкерт» пополнили  5 новых футболистов.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В команду вернулись опытнейший вратарь чемпионата Геворг Каспаров и лучший нападающий в истории «Алашкерта» Мигран Манасян. Защитник Васпурак Минасян, полузащитники Давид Минасян и Ашот Кочарян  перешли в  «Алашкерт» из «Гандзасар-Капана».

В текущем сезоне чемпионата Армении по футболу в Премьер-лиге «Алашкерт»  занимает 5-е место в турнирной  таблице. У команды 18 очков, она на два очка отстает от лидера — «Лори».


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