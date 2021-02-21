В Армении  погода  ожидается преимущественно без осадков, похолодает на 4-6 градусов

В Армении ожидается снег: днем 21 февраля — в Сюнике и Арцахе, а днем 24 февраля и ночью 25 февраля — в отдельных регионах. Днем 22-24 февраля, во второй половине дня 25 февраля и 26 февраля осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

В ночь на 23 февраля температура воздуха понизится на 4-6 градусов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване 21февраля, 22-26 февраля осадков не ожидается.