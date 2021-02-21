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На участке Сисиан-Зангер  спасатели разблокировали около 60 машин

На участке Сисиан-Зангер  спасатели разблокировали около 60 машин

Спасатели совместно с сотрудниками дорожно-строительного   ЗАО «Чаншин» г. Сисиана вытащили из блокады около 60 легковых и грузовых автомобилей на участке Сисиан-Зангер.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, поздно вечером 20 февраля на участке Сисиан-Зангер автодороги М-2 из-за снежной бури было заблокировано около 50 автомобилей.

Согласно  источнику, движение на указанном участке дороги отрегулировано.

 

 

 


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