На участке Сисиан-Зангер  спасатели разблокировали около 60 машин

Спасатели совместно с сотрудниками дорожно-строительного ЗАО «Чаншин» г. Сисиана вытащили из блокады около 60 легковых и грузовых автомобилей на участке Сисиан-Зангер.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, поздно вечером 20 февраля на участке Сисиан-Зангер автодороги М-2 из-за снежной бури было заблокировано около 50 автомобилей.

Согласно источнику, движение на указанном участке дороги отрегулировано.