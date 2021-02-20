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События, начавшиеся 33 года назад, стали движением возрождения армянского народа. МИД РА

События, начавшиеся 33 года назад, стали движением возрождения армянского народа. МИД РА

Министерство иностранных дел Республики Армения выступило с заявлением по случаю Дня возрождения Арцаха. 

Арменпресс представляет заявление МИД РА. 

"20 февраля 1988 г. Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области принял историческое решение - бороться мирными средствами за реализацию права армян Арцаха на самоопределение. Это решение было вызвано волюнтаристскими решениями о статусе Арцаха во время советизации региона, десятилетиями этнической дискриминации армянского народа властями Азербайджанской ССР, притеснением армянской идентичности, искажением армянского исторического и культурного наследия и политики  целенаправленных демографических изменений в Арцахе, о чем в разные времена неоднократно заявляли сами  высокопоставленные  руководители Азербайджана.

В целях подавления права народа Арцаха на самоопределение власти Азербайджана спровоцировали применение силы за сотни километров от Арцаха - в Кировабаде, Сумгаите, Баку и других городах, что привело к сотням жертв и полному выселению. армян из Азербайджана. 

Эта политика получила новый импульс во время войн, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, которые сопровождались массовыми зверствами, полным выселением армян из оккупированных Азербайджаном районов Арцаха и попытками уничтожить армянскую самобытность этих территорий.

События, начавшиеся 33 года назад, со всеми их достижениями и лишениями, стали движением за возрождение армянского народа, подчеркнув национальное единство, стремление жить и творить безопасно, свободно и достойно на своей родине». 


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