В связи с погодными условиями ГСЧС Арцаха временно прекратила поиск тел погибших
14:21, 20 Февраль, 2021
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий уже 5 суток приостановлен поиск тел погибших военнослужащих в неподконтрольных Арцаху населенных пунктах.
Как передает Арменпресс, ГСЧС сообщает, что из-за сильного снегопада и тумана поиски в настоящее время не дают результатов.
Как сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, отряды спасателей возобновят поиски на следующей неделе. С момента установления режима прекращения огня обнаружены тела 1485 убитых военнослужащих (участников боевых действий) и мирных жителей.
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