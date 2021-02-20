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В связи с погодными условиями ГСЧС Арцаха временно прекратила поиск тел погибших

В связи с погодными условиями ГСЧС Арцаха временно прекратила поиск тел погибших

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах сообщает, что из-за неблагоприятных погодных условий уже  5 суток приостановлен поиск тел погибших военнослужащих в неподконтрольных Арцаху населенных пунктах. 

Как  передает Арменпресс, ГСЧС  сообщает, что из-за сильного снегопада и тумана поиски в настоящее время не дают результатов.  

Как сказано в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, отряды спасателей возобновят поиски на следующей неделе. С момента установления  режима прекращения огня обнаружены тела 1485 убитых военнослужащих (участников боевых действий) и мирных жителей.


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