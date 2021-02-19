Карен Бекарян задержан Службой национальной безопасности: адвокат

Адвокат Гор Микаелян сообщил, что политолог Карен Бекарян задержан Службой национальной безопасности. Как сообщает Арменпресс, адвокат отметил, что в рамках уголовного дела в доме Бекаряна был произведен обыск, затем последний был доставлен в СНБ.

«Арменпресс» пытается выяснить подробности в СНБ Армении.