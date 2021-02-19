Члены Советов старейшим Еревана и Степанакерта обсудили вопросы сотрудничества

Члены Совета старейшин столицы Республики Арцах Степанакерта, находящиеся с рабочим визитом в Ереване, в сопровождении своих ереванских коллег посетили воинский пантеон «Ераблур», чтобы возложить цветы в память об армянах, пожертвовавших свои жизни за независимость и свободу Родины.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, затем в рамках встречи в мэрии Еревана стороны обсудили вопросы, связанные с расширением сотрудничества между законодательными органами двух армянских столиц.

Члены Совета старейшин Еревана, подчеркнув важность налаженного сотрудничества между двумя столицами, отметили, что Ереван и в дальнейшем будет оказывать Степанакерту всестороннюю помощь в нейтрализации последствий азербайджано-турецкой агрессии.

Члены Совета старейшин Степанакерта, в свою очередь, отметили, что на нынешнем послевоенном этапе расширение сотрудничества между двумя столицами и реализация программ поддержки более чем необходимы и важны.