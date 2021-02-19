В Арцахе урегулирована программа предоставления ополченцам единовременного финансового содействия

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал решение Правительства, регулирующее программу оказания единовременного финансового содействия военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Единовременное финансовое содействие предоставляется гражданам, добровольно участвовавшим в военных действиях, направленных против Республики Арцах, в действиях при возникновении угрозы Республике Арцах. Единовременное финансовое содействие предоставляется Министерством территориального управления и инфраструктуры Республики Арцах на основании согласования, предоставленного Военным штабом ополчения.

После подписания этого решения подробнее будут изучены все случаи, связанные с ополченцами, не получившими содействия, и в принятом порядке им будет предоставлена соответствующая помощь.