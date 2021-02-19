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Разрешение на внешнеторговые операции скоро можно будет получать по приципу одного окна

Разрешение на внешнеторговые операции скоро можно будет получать по приципу одного окна

Комитет по государственным доходам Армении, внедрением принципа одного окна, продолжает свою политику снижения контактов таможенных сотрудников и граждан.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» начальник управления таможенного контроля КГД Артем Карапетян отметил, что близятся к завершению работы по внедрению принципа одного окна. Его окончательное внедрение было несколько отложено из-за чрезвычайного положения, обусловленного COVID-19, а после и военного положения в стране.

“После внедрения принципа одного окна возможно будет для получения соответствующих разрешительных документов, будь то лицензия, заключение или сертификат обращаться к государственным органам, имеющим полномочия в сфере государственного регулирования внешней торговли, посредством лишь одной электронной платформы”, - сказал Артем Карапетян.

И импортеры, и экспортеры, пользуясь этой платформой, смогут регулировать все вопросы посредством одной заявки. Система сама будет формировать все остальные заявки, направляя их в соответствующий государственный орган для получения документов.

«Если нет необходимости осмотра товаров, для получения соответствующего разрешения может обратиться в государственные органы прямо из своего офиса, используя принцип одного окна и заполнить таможенную декларацию. Разрешительные документы автоматически будут приложены к этой декларации, и они будут видны таможенным органам», - добавил Артем Карапетян.


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