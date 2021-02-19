Разрешение на внешнеторговые операции скоро можно будет получать по приципу одного окна

Комитет по государственным доходам Армении, внедрением принципа одного окна, продолжает свою политику снижения контактов таможенных сотрудников и граждан.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» начальник управления таможенного контроля КГД Артем Карапетян отметил, что близятся к завершению работы по внедрению принципа одного окна. Его окончательное внедрение было несколько отложено из-за чрезвычайного положения, обусловленного COVID-19, а после и военного положения в стране.

“После внедрения принципа одного окна возможно будет для получения соответствующих разрешительных документов, будь то лицензия, заключение или сертификат обращаться к государственным органам, имеющим полномочия в сфере государственного регулирования внешней торговли, посредством лишь одной электронной платформы”, - сказал Артем Карапетян.

И импортеры, и экспортеры, пользуясь этой платформой, смогут регулировать все вопросы посредством одной заявки. Система сама будет формировать все остальные заявки, направляя их в соответствующий государственный орган для получения документов.

«Если нет необходимости осмотра товаров, для получения соответствующего разрешения может обратиться в государственные органы прямо из своего офиса, используя принцип одного окна и заполнить таможенную декларацию. Разрешительные документы автоматически будут приложены к этой декларации, и они будут видны таможенным органам», - добавил Артем Карапетян.