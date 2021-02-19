Член Законодательного собрания Калифорнии внес законопроект о прекращении инвестирования в Турцию

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Представитель нижней палаты законодательного органа штата Калифорния Крис Холден представил проект закона, по которому штат обязуется прекратить инвестиции в Турции. Как сообщает "Арменпресс", об этом сообщает "Асбарез".

«Турция, которая еще не раскаялась, не позволяет восстановить справедливость в отношении семей, переживших Геноцид армян. Все это делает Турцию более опасной для национальных меньшинств, проживающих в стране и для соседней Армении. Продолжающиеся инвестиции в турецкое правительство сигнализируют о том, что их действия поддерживаются и что это необходимо прекратить», - сказал Крис Холден. «Калифорнии пора сделать важный шаг к истине и справедливости в вопросе Геноцида армян», - сказал он.

Армянский национальный комитет западного побережья США поблагодарил Криса Холдена за проект «Прекратить инвестирование в Турцию», отметив, что это значительный шаг на пути к привлечению Турции к ответственности за Геноцид армян.