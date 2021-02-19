Армения - страна с доходом на душу населения выше среднего: GSP+ использоваться больше не будет

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Согласно методологии Всемирного банка, Армения классифицируется как экономика с высоким доходом на душу населения, в результате чего, по окончании переходного периода в один год, в результате чего, по истечении одного года переходного периода, больше не сможет воспользоваться системой таможенных льгот на импорт в страны ЕС - "Обобщенная и укомплектованная система льгот" (GSP+). Об этом в беседе с «Арменпресс» сообщил заместитель министра экономики Армении Варос Симонян.

Всеобщая система преференций (GSP) - это система таможенных льгот, которая позволяет экспортерам из развивающихся стран экспортировать продукцию своей страны происхождения в ЕС с нулевыми или сниженными таможенными пошлинами.

“Армения использует GSP США, Канады, Швейцарии, Норвегии и Японии, а также систему GSP + ЕС с льготным доступом на рынок ЕС. Другими словами, экспортировать на рынок ЕС более 6200 товаров армянского происхождения с нулевыми или сниженными таможенными пошлинами”, - сказал замминистра, добавив, что это в основном товары легкой промышленности, сырьевые товары, минералы, а также алкогольные напитки, консервы, сушеные фрукты и овощи.

Есть продукты, чувствительные к рынку ЕС, и в этом случае страна должна получить специальное разрешение для выхода на рынок. В 2005 году 5 компаний и Армения получили лицензию на импорт живых раков. За последние 15 лет не было зарегистрировано ни одной новой компании, которой разрешили бы экспорт.

Более того, в результате последующей работы, проведенной с ЕС, в 2019 г. С 14 декабря Армения также получила разрешение на экспорт армянских улиток в ЕС.

Не все страны могут экспортировать мед в ЕС, Армения входит в число лицензированных с 2013 года. Заместитель министра отметил, что, несмотря на полученную льготу в части таможенных пошлин, Армения несет определенные логистические издержки при экспорте, поэтому армянские товары на рынке ЕС должны быть отнесены к качественным, по ценам выше среднего.

Основным предварительным условием для включения в систему GSP+ является то, что страна должна быть в списке GSP, ратифицирована, эффективно выполнять 27 соответствующих международных конвенций, быть включена в группу уязвимых стран. Армения соответствовала всем критериям и была включена в систему GSP+. Однако, согласно положениям соответствующего регламента ЕС, определяющего режим преференциальной торговли ВСП, если страна включена в список стран с высоким или выше среднего уровнем дохода в течение 3 лет подряд, то страна исключается из списка бенефициаров режима. «Сейчас мы подпадаем под это предварительное условие, согласно методологии Всемирного банка 3 года подряд нас классифицируют как страну с доходом выше среднего. Дан переходный период в 1 год, после которого Армения не сможет использовать систему GSP, а значит, и систему GSP+. 2021 год - это переходный год», - сказал Симонян.

По его словам, Армении не выгоднее быть страной с доходом ниже среднего, чтобы воспользоваться этой привилегией. Симонян сказал, что бизнесмены, которые долгое время имели конкурентное преимущество на рынке ЕС с точки зрения таможенных льгот, то есть предлагаемая ими цена была более конкурентоспособной, чем цена, предлагаемая другой страной, уже успели позиционировать себя на рынке ЕС и занимать более конкурентные позиции. «И если они не позиционировали себя на этом рынке, не несли маркетинговые расходы, не углубляли свой продукт на этом рынке, не занимали более конкурентоспособных позиций, их единственной надеждой было преимущество с точки зрения таможенных пошлин, то последние построили свой бизнес неправильно", - сказал Симонян.

Анна Григорян