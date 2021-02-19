Экспорт и импорт уменьшились. По некоторым направлениям есть положительная тенденция: данные ГКД

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В 2020 году война негативно отразилась на таможенных доходах, а также на динамике импорта и экспорта таможенных органов.

Об этом на пресс-конференции в пресс-зале «Арменпресс» заявил начальник управления таможенной статистики и учета доходов Комитета государственных доходов Мнацакан Шарафян.

«Когда мы смотрим на таможенные поступления без растаможки автомобилей, мы видим, что таможенные сборы в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом, но почти аналогичны показателям 2018 года», - сказал Мнацакан Шарафян.

Касаясь данных об импорте-экспорте, Мнацакан Шарафян отметил, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом экспорт сократился примерно на 7%, а импорт - на 17,5%. Он отметил, что хотя в 2020 году есть сокращения по ряду направлений, но есть направления, где наметилась положительная динамика. В частности, в 2020 году импорт из стран ЕАЭС увеличился на 1,3%. по сравнению же с 2018 годом импорт из стран ЕАЭС увеличился примерно на 20%, что, по мнению Мнацакана Шарафяна, весьма впечатляет. По его словам, такая положительная динамика сохраняется в кризисной ситуации, и это отрадно.

Впечатляющие показатели есть в структуре внешнеэкономической деятельности.

«В 2020 году у нас на 3% увеличись экспортеры. Многие продолжили активно вкладывать средства в экономику. Здесь также нужно учитывать тот факт, что в 2019 году у нас был беспрецедентный рост примерно на 55% как количества импортеров, так и экспортеров. Последнее предполагает, что в случае принятия 2018 год за базовый, указанные показатели продолжили поддерживаться на высоком уровне», - заключил Мнацакан Шарафян.