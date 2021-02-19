Тарон Чахоян назначен заместителем руководителя Аппарата премьер-министра РА
11:35, 19 Февраль, 2021
ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Тарон Чахоян назначен заместителем руководителя Аппарата премьер-министра РА.
Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра РА опубликовано на сайте e-gov.am.
«В соответствии с частью 13 статьи 9 Закона РА «О государственной службе» назначить Тарона Чахояна заместителем руководителя аппарата премьер-министра РА», - говорится в сообщении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен