В Армении подтвержден 191 новый случай коронавируса, 213 граждан выздоровели

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 19 февраля в Армении подтвержден 191 новый случай заболевания коронавирусом, 213 граждан выздоровели, 2 скончались. За один день проведен 2931 тест. Таким образом, общее количество тестов достигло 697 288.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

Подтверждено 170 011 случаев заболевания коронавирусом, из них 161 790 выздоровели и 3158 умерли. На данный момент 4266 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни.

Накануне было три случая смерти, когда пациенты были инфицированы коронавирусом, но умерли от другого заболевания. Всего таких дел 797.

Постановлением правительства Армении от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска распространения коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.