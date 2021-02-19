Через Всеармянский фонд «Айастан» в Армению поступило более 184 тонн гуманитарной помощи

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. С первых дней войны усилиями диаспоры и при поддержке Всеармянского фонда «Айастан» в Армению из различных центров диаспоры поступает масштабная гуманитарная помощь. На сегодняшний день в Армению прибыло около 184345 кг (более 184 тонн) различной гуманитарной помощи. Об этом «Арменпресс» сообщили из Всеармянского фонда «Айастан».

Получено современное медицинское оборудование, бинты первой помощи, средства для обработки ран, средства для восстановления кожи, теплая зимняя одежда, обувь, спальники, палатки, кровати, продукты питания, подарочные пакеты для школьников Арцаха и др.

В ходе войны, начиная с 10 октября, силами проживающих в диаспоре армян и функционирующих в разных общинах армянских организаций из США и Европы в общей сложности было собрано и усилиями Всеармянского фонда в Армению было доставлено около 87941 кг гуманитарной помощи. Груз был получен из Лос-Анджелеса 10, 15, 16, 19, 22, 30 31 октября общим весом около 61 549 кг, из Нидерландов 11 и 12 октября 10415 кг. Два самолета прибыли в Армению из Франции и Бельгии 23 и 26 октября соответственно, на которых было доставлено около 15977 кг гуманитарной помощи, собранной из различных армянских общин Европы.

Полученную в ходе военных действий помощь, с целью быстрой доставки гуманитарных грузов бенефициарам в условиях чрезвычайного положения, Фонд по получении уступил Министерствам чрезвычайных ситуаций, здравоохранения и обороны, что дало возможность направить полученную гуманитарную помощь без потери дня на обеспечение возникших потребностей.

После окончания войны усилиями Фонда в Армению поступило и было распределено 33389 кг гуманитарной помощи. Большая часть помощи в этой области поступила из Лос-Анджелеса, а также из Франции. Гуманитарный груз прибыл в Армению 19, 20 ноября, 6, 7, 14, 18, 21, 24, 26, 28, 29 декабря и 14 января 2021 г.

Полученная в этот период помощь была распределена по ряду структур здравоохранения, а именно: МЦ Канакер-Зейтун и родильный дом, Гематологический центр им. проф. Р. О. Еоляна, военный госпиталь Мурацана, МЦ Мартуни, МЦ Капана, реабилитационный центр защитника Отечества, МЦ Ноемберян, МЦ Сурб Аствацамайр, больница Вардениса, МЦ Эребуни, МЦ Григор Лусаворич, МЦ Гориса, помощь была предоставлена Министерству здравоохранения Арцаха. Определенная помощь, в основном теплая зимняя одежда и обувь, была предоставлена бенефициарам через районные администрации Тавуша, Арарата и Гегаркуника.

Гуманитарные грузы продолжают прибывать, и на данный момент складировано 63015 кг груза, который был получен с 22 января по 4 февраля из Лос-Анджелеса. Он все еще проходит таможенное оформление, классификацию и скоро дойдет до адресатов.

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Всеармянский фонд «Айастан», основанный в 1992 году, является крупнейшей некоммерческой организацией в Армении, целью которой является создание общеармянской сети, поддержка Армении и армян всего мира и реализация программ, обеспечивающих устойчивое и сбалансированное развитие Армении и Арцаха.

За время своей деятельности Всеармянский фонд «Айастан» реализовал около 1300 программ в сферах образования, здравоохранения, социального обеспечения, искусства, спорта, инфраструктуры, жилищного строительства и общественного развития, улучшив качество жизни тысяч бенефициаров. Работа Фонда поддерживается активным участием 21 местных органов и партнерских организаций, работающих в 19 странах.