Любой выстрел, произведенный азербайджанцами, надо рассматривать как целевой выстрел по деревне: ЗПЧ

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с заявлением, сославшись на недавние публикации о том, что выстрелы азербайджанских военных возле приграничных сел Сюникской области носят беспорядочный характер или они просто стреляют в воздух. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении:

«В последнее время появились сообщения о том, что обстрелы азербайджанских военных у приграничных сел Сюникской области носят беспорядочный характер или что они просто стреляют в воздух. Может создаться впечатление, что это снижает риск стрельбы.

1) А как определить, что в азербайджанцы беспорядочно стреляют, чем эти выстрелы отличаются от целенаправленных? Например, 5 выстрелов за 10 минут являются целенаправленными или 10 выстрелов за 5 минут?

2) Или как житель деревни определит, стреляет азербайджанский военнослужащий в воздух или в направлении села? Если житель деревни предполагает, что выстрел был произведен в воздух, то что, он может быть спокойным? Какая разница, в воздух или в сторону села был произведен выстрел?

Цель Защитника прав человека Армении ясна: даже один выстрел нарушает мирную и спокойную жизнь жителей деревни, ставит под угрозу жизнь и здоровье житель деревни и его ребенка, лишает житель деревни возможности обрабатывать свою землю и пользоваться другим своим имуществом. Предполагается, что любой выстрел, произведенный азербайджанскими военными, следует рассматривать как целенаправленную и регулярную стрельбу в направлении села.

Уже подтвержденный факт, что азербайджанские выстрелы из оружия малого и крупного калибра в непосредственной близости от армянских сел периодически совершаются даже на расстоянии менее 1 км, как в направлении воздуха, так и в направлении сел. Азербайджанские военнослужащие прекрасно понимают, что их выстрелы отчетливо слышны в селах, беспокоя мирных жителей и, в первую очередь, детей, нарушая их покой и мирную жизнь.

Следовательно, наличие азербайджанских вооруженных служащих вообще в непосредственной близости от сел Сюникской области или на дорогах, объединяющих общины области, любое их передвижение по этим дорогам попирает гарантированные Конституцией и международным правом права мирных жителей Сюника, представляет угрозу для их спокойствия и мира».