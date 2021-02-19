На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги

ЕРЕВАН, 19 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сказано в сообщении МЧС, на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей МЧС РА.

Автодорога Берд-Чамбарак, горный перевал Варденяц, автомобильные дороги, ведущие к крепости Амберд и к озеру Кари в районе Арагацотн, закрыты.

Перевалы Дилижана, трассы Сюникской области, межобщинные трассы Амасийского района Ширакской области труднопроходимы.

На автодорогах Ванадзор-Дилижан, Ташир-Привольное, Спитак-Гюмри в излучинах Спитака местами гололед.

На участке под названием Сараван - «Зангер» в Сюникской области (кроме городов Капан и Мегри) и в Ахурянском районе Ширакской области идет снег.

О Ларсе:

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и по данным Северо-Осетинского антикризисного центра МЧС России, трасса Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов транспортных средств ․ С российской стороны накоплено около 550 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.